Sanatçı Ayla Algan, 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde anıldı

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu'nun Algan'ı ziyaretinden ve festivale desteğinden bahsettiği programda Erdem Tunçer, Algan'ı 25 sene önce Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyrettiğinde büyülendiğini belirterek, "Bugün farklı bir şekilde anmış olduk. Karışık duygular içindeyim ben de ama hayat böyle. Yapıp ettiklerimiz, bıraktıklarımız çok önemli. Bundan sonraki festivaller daha da iyi olsun ama buradaki paydaşların, bileşenlerin desteğine ihtiyacımız var. Ekibe bundan sonraki festivallerde de destek olmanızı, 12, 13, 14’üncü ile daha ileriye gitmesini ben temenni ediyorum." dedi.

"Bu ödülü almanız tesadüf değil"

Törende, Erdem Tunçer'e ödülü takdim eden usta oyuncu Tamer Levent: "Ülkelerin gelişmişliği, onların kültürel kimliklerinin başka kültürel kimliklerle buluşması ve çeşitliliği arasında bir uluslararası diplomatın, Türkiyeli diplomatın buna verdiği önem açısından örnek teşkil ediyor. Bugün sevgili Ayla’nın anısıyla 11. Uluslararası Türk Tiyatro Festivali’nde sizin bu ödülü almanızın tesadüf olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Festivalin onursal başkanı olan Levent, Ayla Algan hakkındaki düşüncelerini de şu sözlerle ifade etti: "Ayla Algan belgeselilnde de gördük ki, o, çocukluğundan itibaren hem bu işin dünyadaki kültürünü anlamış hem de bunun Türkiye’deki değerini anlaması konusunda duygularıyla, düşünceleriyle öncülük yapmış bir insan. Ama o düşüncelerinin her bir safhasında önemli aşamalar var. Oyunculuk eğitimi almasının yanı sıra Yunus Emre’nin şarkılarını söylemiş. 'Koca Öküz' müthiş bir simge. Amerika dönüşü Türkiye’de yaptığı çalışmalar. Sonra Almanya’ya gelmeleri. 'Boş ver kültürü. Para kazanılır mı? İşine bak.' denilen ortamdan buraya gelip Keşanlı Alileri ve Türk klasiklerini oynadı. Türkiye’de yaptıkları hakeza. Tiyatro Araştırmaları Laboratuvarını (TAL) sevgili Beklan Algan ile kurdu. Bunlar hep kültürün gelişmesine katkıda bulunacak prosesler. Halbuki bize ne söylemişlerdi? Sanatçı böyle şeylerle ilgilenmez, işini yapar. Öyle mi? İlgilenir. İlgilenmezse kültür oluşmaz çünkü." açıklamasını yaptı. Sanatçının hayatını anlatan özel bir sergi de festival boyunca ziyaretçilere eşlik edecek.

Gallus Tiyatrosu'nda 8 oyun izleyiciyle buluşacak

Festivalde 8 oyunun yanı sıra fuaye sohbetleri, atölye çalışmaları, çocuk oyunları, söyleşiler ve paneller yapılacak. Sahnelenecek oyunların büyük bir çoğunluğu Türkçe dilinde ve Almanca üst yazı ile sunulacak.

Başkanlığını, Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu'nun üstlendiği festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları ve Altındal Grubunun desteğiyle hayata geçirildi. Festival, Frankfurt başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner'in himayesinde yapılıyor.

Zeynep Avcı'nın Türkçeye çevirdiği, Gökhan Kocaoğlu'nun yönettiği, İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı "Fareler ve İnsanlar" oyunu 17 Mayıs'ta, Johnna Adams'ın kaleme aldığı, Buğra Koçtepe'nin çevirdiği ve yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Gidion'un Düğümü" 18 Mayıs'ta, Hans Christian Andersen'in yazdığı, Ebru Kara'nın yönettiği Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı çocuk oyunu "Masal Treni" ise 19 Mayıs'ta sahnelenecek.

Tiyatro Hemhal "Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit" eserini 19 Mayıs'ta izleyicinin beğenisine sunarken, 20-21 Mayıs'ta TiyatrOps "Şakşakçılar", 24 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Sivrisinekler", 25 Mayıs'ta Tiyatro Dan "10 Yıl Sonra", 26 Mayıs'ta Tiyatro Siyah Beyaz ve Renkli "Fanatik" adlı eserleri sahneye koyacak. Oyunlar Gallus Tiyatrosu'nda izlenebilecek.

Festivale ilişkin detaylı bilgi ve etkinlik programı www.tiyatrofrankfurt.com adresinden alınabilir.