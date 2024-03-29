Sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı. İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin, Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı.

Sağlam yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.