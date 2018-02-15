Sanatçılar Mehmetçik'e destek için Hatay'da

15 Şubat 2018

"Sanatçı ve Mehmetçik El Ele" sloganıyla gerçekleşen programa katılan sanatçılar Hatay'da basın toplantısı düzenledi.

Programa katılan Tamer Karadağlı sanatçıların Mehmetçikle yan yana olmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu amaçla Hatay'a geldiklerini aktaran Karadağlı, "Vatanın her karışı bizim. Bir tane Türkiye var. O da bizim vatanımız. Mehmetçiğimizin yanında olmak görevimiz" dedi.

Yavuz Bingöl ise 60 bine yakın insanı teröre kurban vermiş bir milletin fertleri ve sanatçıları olduklarını belirtti.

Bingöl, "İnsanlara moral vermek, şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmek için buradayız. Kıskanılan bir ülkeyiz aslında. Tarihsel derinliği olan, hem ekonomik hem de kültürel tarihsel derinliği olan çok ciddi bir geleneği olan bir milletin fertleriyiz." şeklinde konuştu.

"Bir nebze sarabilmek için buradayız"

Mustafa Ceceli de Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana gelişmeleri takip ettiğini kaydetti.

Askerlerin ve Hataylıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yanlarında olduklarını göstermek istediklerini ifade eden Ceceli, şöyle konuştu:

"Bu sabah okudum Reyhanlı Davutpaşa köyünde bir çoban tam sekiz ton taş taşıyarak Mehmetçik'in geçiş güzergahında olan bir tepeye Türk bayrağı yapmış. Bütün hikaye aslında şundan ibaret. Evet sınıra yakın bir ilçede yaşıyor olabilirsiniz ve hedefe konmuş da olabilirsiniz. Ama unutmayalım ki hem fiili hem de fikri olarak insanların moral ve motivasyonunu yükseltmek, onların gerçekten ellerini tutabilmek, yanlarında olabilmek böyle bir dönemde çok kıymetli. Bundan sonra her hafta burada farklı sanatçıları, inşallah buradaki vatandaşlarımızla buluşturarak çok güzel bir projeye imza atılacak. Reyhanlı bugüne kadar 7 sivil vatandaşımızı kaybettiğimiz 113 vatandaşımızın da yaralandığı bir bölge. O yüzden inşallah yaraları bir nebze sarabilmek için bugün buradayız."

Sanatçı Erhan Güleryüz de tüm dünyanın gözünün topraklarımızda olduğunu belirterek, Türkiye'deki 80 milyonun ve sanatçıların Mehmetçikle ele ele olduğunun altını çizdi.

Toplantıya sanatçılar Volkan Severcan, Emre Kızılırmak, Zuhal Yalçın, Sefa Zengin, Deniz Oral, Erhan Yazıcıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA