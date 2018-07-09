Sanayide TÜBİTAK destekli doktora dönemi

09 Temmuz 2018

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın Sanayi Doktora Programı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve buna bağlı olarak sanayinin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir program hazırladıklarını dile getiren Mandal, program sayesinde sanayinin ihtiyaçlarına yönelik doktoralı araştırmacı sayısında artış olacağına inandıklarını söyledi. Mandal, program kapsamında doktoralı çalışanların üniversite sanayi iş birliğiyle yetiştirileceğini ifade etti.

Mandal, çağrısı açılan programa başvuruların 3 ay devam edeceğini belirterek, "Yeni geliştirdiğimiz Sanayi Doktora Programı çerçevesinde, proje başına 2,5 milyon liraya kadar destek verilecek. Program kapsamındaki öğrenciler, eğitimleri süresince ayda 4 bin 500 lira burs ve doktora sonrasında da istihdam desteği alabilecekler." diye konuştu.

"İki iş birliği modeli mevcut"

Sanayi Doktora Programı'nda, yurt içinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumları, yeterlilik almış araştırma altyapıları, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip firma ve teknoparklar bünyesinde Türkiye'deki yerleşik sermaye şirketlerinin yer alabileceğine dikkati çeken Mandal, şöyle devam etti:

"Oldukça kapsamlı tasarlanan Sanayi Doktora Programı'nda, bir üniversite veya araştırma altyapısının, en az bir ya da iki özel sektör kuruluşuyla protokol yaparak başvurabilecekleri iki farklı iş birliği modeli bulunuyor. Protokol çerçevesinde desteklenecek projelerde, nitelikli insan kaynağının sanayiye yönelik alanlarda doktora yapmasının yanında, doktora öğrencilerinin aynı ortamda rekabet önceliğine yönelik projelerde birlikte eğitim görmelerini ve doktora eğitimleri sonrasında birbirlerinin rakibi firmalarda çalışma imkanı bulmalarını hedefliyoruz."

"Hem bursiyere hem işverene destek"

Mandal, Sanayi Doktora Programı kapsamındaki öğrencilere en fazla 5 yıl süreyle burs ve iş birliği modeline bağlı olarak özel sektör kuruluşlarına 3 yıl boyunca yüzde 40 ile yüzde 60 oranında değişen istihdam desteği, proje yöneticisi ve akademik tez danışmanlarına da proje teşvik ikramiyesi verileceğini bildirdi. Mandal, bursiyer seçiminin başvuruda bulunan kurumlar tarafından yapılacağını söyledi.

Programda, tez konularının henüz belirlenmemiş olması şartı arandığını aktaran Mandal, herhangi bir yerde çalışmayanların yanı sıra projeye dahil olan sanayi kuruluşunda çalışan doktoralıların da burs alabileceğini belirtti.

Sanayi Doktorası bursiyerlerinin, tez aşamasında belirlenen başarı kriterlerini yerine getirmeleri halinde, panel değerlendirmesi olmadan bir dönem araştırmalarını yurt dışında sürdürebileceklerini anlatan Mandal, söz konusu kişilerin mezun olduktan sonra iş aramalarına gerek kalmadan doktora yaptıkları alanda istihdam edilebileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA