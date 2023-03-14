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Şanlıurfa’da okullar tatil mi Valilikten açıklama

Şanlıurfa'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını Şanlıurfa Valiliği verdi. Şanlıurfa Valiliği sağanak nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.