Şanlıurfa'da otobüs devrildi: 2 ölü, 25yaralı
Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
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Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde 34 BFD 059 plakalı otomobilli çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.