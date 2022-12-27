Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, eylem yapmak için Aynularab (Kobani) bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren PKK/YPG'li 2 terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 şüpheliyi kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.