Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, eylem yapmak için Aynularab (Kobani) bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren PKK/YPG'li 2 terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 şüpheliyi kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.