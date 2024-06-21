Şanlıurfa'da üçüncü kuduz karantinası!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan tavırlar sergileyen köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir kuduz vakasını ortaya çıkardı.

Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı.

Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.

Son vakanın ardından Şanlıurfa'daki karantina bölge sayısı da 3'e yükseldi. Kuduz vakalarının önüne geçilememesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, sorunun çözülmediğini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.