Şanlıurfa'dan Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat
Şanlıurfa'da çoğunluğunu lojistik araçların oluşturduğu askeri konvoy Gaziantep'e doğru yola çıktı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen yaklaşık 30 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'dan yola çıktı.
Kentteki birliklerden gönderilen zırhlı araçlar ile personel, Gaziantep istikametine hareket etti.
Personel taşıyıcılar, lojistik araçları ile yakıt tankerlerinin bulunduğu yaklaşık 30 araçlık konvoyun, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA