Şans oyunlarında ikramiye tutarı artıyor
Şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'üne çıkarılıyor.
TBMM'ye sunulan torba yasada, şans oyunlarına ödenecek ikramiye tutarı da artırıldı.
Düzenlemeye göre, tutar hasılatın yüzde 59'undan yüzde 83'üne çıkarılacak.
Torba ile ayrıca üniversitelerin 2. 3. ve 4. sınıflarından harp okullarına öğrenci alımı 2020 yılına kadar uzatılıyor, sağlık çalışanlarına bir yıla 60 gün yıpranma hakkı getiriliyor.
Bedelli askerlik düzenlemesi de bu torba tasarının içerisinde yer alıyor.
Torba yasa ile doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldı. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.
Sağlık turizmini geliştirmek amacıyla uluslararası sağlık hizmetleri anonim şirketi USHAŞ kurulacak.