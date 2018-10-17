Şans Topu'nu 4 kişi bildi
Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 178 bin 57 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Şans Topu oyununun 905'inci hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 6, 18, 19, 26, 27 ve artı 5 olarak belirlendi.
Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 178 bin 57 lira 30'ar kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi, 3 bin 957 lira 35'er kuruş; 4 artı 1 bilen 271 kişi, 263'er lira; 4 bilen 3 bin 4 kişi, 31 lira 60'ar kuruş; 3 artı 1 bilen 7 bin 778 kişi, 15 lira 35'er kuruş; 3 bilen 86 bin 638 kişi, 3 lira 85'er kuruş; 2 artı 1 bilen 72 bin 75 kişi, 4 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 218 bin 184 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Balıkesir'in Edremit, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Torbalı, Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldı.
Kaynak: AA