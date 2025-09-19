Sapanca Gölü kritik seviyede! Kaçak su kullanımına sıkı denetim

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü'nden izinsiz su kullanımına karşı denetimlerin yoğunlaştırıldığını duyurdu. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin, son 65 yılın en kurak yazını yaşayan ve seviyesi yüzlerce metre çekilen gölde yaptığı incelemelerde, tarla sulamak, konut ve işletmelere su sağlamak amacıyla çekilen kaçak hatlar tespit edildi.

Açıklamada, şu ana kadar belirlenen 28 izinsiz hat için yasal işlem başlatılacağı bildirildi. Denetimlerde göl içine yerleştirilen dalgıç pompaların da ortaya çıkarıldığı, tüm bulguların ilgili kurumlara iletildiği kaydedildi.

Görüntüler ve tespit edilen adresler paylaşılıyor

Sakarya'nın ana içme suyu kaynağının korunmasının öncelik olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göl kıyısında kaçak su kullanan kişilere işlem yapma yetkisi olan paydaşlarımızla, görüntüleri ve tespit ettiğimiz adresleri paylaşıyoruz. Etaplar halinde yürüttüğümüz tespitlerin bir kısmını tamamladık. Havza boyunca devam edecek kaçak kullanımı engelleme çalışmalarımız kapsamında, Sapanca Gölü'nü kimsenin kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmasına geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Su seviyesi kritik eşiğin altında

Son aylarda ciddi kuraklıkla karşı karşıya kalan Sapanca Gölü'nde 6 Ağustos'ta su seviyesi 29,80 metreye gerileyerek kritik eşik olan 29,90 metrenin altına inmişti. Bu süreçte gölde tarihi taş kalıntıları ortaya çıkmış, bazı sandallar ise karaya oturmuştu.