Saraçhane davasında 87 kişi beraat etti

Saraçhane'deki protestolara katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 87 kişi, bugün görülen üçüncü duruşmada beraat etti.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın mütalaasına uyarak tüm sanıklar için ayrı ayrı beraat kararı verdi. Böylece, protestolarla ilgili ana dosyada yargılanan 87 kişi hakkındaki suçlamalar düşmüş oldu.

Dün de 12 kişi beraat etmişti

Ayrıca aynı soruşturma kapsamında dosyaları ayrılan 8 gazeteci ve 4 avukatın oluşturduğu 12 kişilik grup da dün görülen duruşmada beraat etmişti.