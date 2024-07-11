Sarıbal: Yeni kanunla öğretmenlere çok daha ağır bir mülakat geliyor

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Orhan Sarıbal, "İktidarın adı geçen kanunla yapmak istediği; yeni eğitim rejimi ya da kendi yarattığı siyasal İslam rejiminin altyapısını oluşturmaya dair bir iradeyi ortaya koymak" yorumunu yaptı ve ekledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde "Mülakatı kaldırıyoruz" dedi ama şimdi çok daha ağır bir mülakat geliyor."

Herkesin inancına saygımız var

İnancına dair yaşamını sürdüren herkese saygılı olduklarını vurgulayan Sarıbal, "İnançlar üzerinden siyaset yapan, inancı siyasetin parçası yapan, ondan beslenen, iktidarı koruyan, İslam'ın içini boşaltan, o 'siyasal İslam' dediğimiz iki kelime üzerinden kötüye kullanan anlayışa karşıyız" diye konuştu.

Öğretmenler kategorize ediliyor

Yeni kanun teklifine öğretmenlerin direndiğini anlatan Sarıbal, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Ve Spor Komisyonu'na gelen öğretmenlerin konuşturulmadığını söyledi. Öğretmenleri kendi içinde kategorize ederek ayrıştıran yapıya, bir yenisinin daha eklendiğini savunan Sarıbal, "Üniversiteleri itibarsızlaştırarak eğitim akademileri kuruyorlar" dedi.