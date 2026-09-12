Şarj istasyonlarından süper bilgisayarlara: Yeni OVP'de neler var?

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2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP), işletmelerin dijital dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesi ve yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Programda sanayinin yeşil dönüşümünden elektrikli araç şarj altyapısına, yapay zekadan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda atılacak adımlar yer alıyor.

Yeni OVP'den derlenen bilgilere göre, dijital dönüşümü hızlandırmak için kaynak kullanımında etkinlik artırılacak. İşletmelerin bu alandaki kabiliyetleri güçlendirilirken, Dijital Dönüşüm Programı aracılığıyla yatırımlarına destek sağlanacak.

Sanayide yeşil dönüşüm ve ihracat rekabetçiliği desteklenecek

Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi'nin (TR ETS), Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile uyumu artırılacak. Böylece emisyon yoğun sektörlerin yeşil dönüşümüne ve ihracatta rekabet gücünün korunmasına katkı sunulacak. İmalat sanayisinin yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçları da sektör ve teknoloji bazında tespit edilerek bu ihtiyaçlara uygun destek mekanizmaları kurulacak.

Temiz üretimin görünürlüğünü artırmak ve işletmelerin yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere "Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgelendirme" süreci sürdürülecek. Bu kapsamda, sektörel "Mevcut En İyi Teknikler" doğrultusunda düzenleme çalışmaları yürütülecek ve ihtiyaç duyulan insan kaynağı yetiştirilecek.

Endüstriyel tesislerde çevrenin bütün olarak korunmasına yönelik, teknolojik ve ekonomik açıdan uygulanabilir en etkili yöntemleri kapsayan bu tekniklerle sanayinin yeşil dönüşümünün hızlandırılması amaçlanıyor. Ayrıca sanayide ortaya çıkan atık ısının etkin değerlendirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Elektrikli araçlar için şarj ağı genişletilecek

Ulaşım alanında "Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Stratejisi ve Eylem Planı" tamamlanarak hayata geçirilecek. Entegre, verimli, güvenli ve çevreye duyarlı akıllı ulaşım sistemleri için teknoloji yol haritası hazırlanacak.

Bu çerçevede, ulaşımda emisyonları azaltan, sürdürülebilirliği destekleyen ve bağlantısallığı artıran projeler uygulanacak. Elektrikli araç şarj istasyonları Türkiye genelinde yaygınlaştırılırken, lojistikte ağır ticari araçların elektrikliye geçişini desteklemek amacıyla yüksek kapasiteli şarj istasyonlarına ilişkin ulusal plan oluşturulacak.

Yapay zeka mevzuatı ve süper bilgisayar kapasitesi geliştirilecek

Yapay zeka alanındaki ulusal mevzuat çalışmaları, AB ile uyum gözetilerek yürütülecek. Yapay zeka uygulamalarının gerektirdiği süper bilgisayar altyapıları geliştirilirken, Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) süper bilgisayarının kapasitesi artırılacak.

Veri ekonomisine geçiş için de ulusal politika çerçevesi hazırlanacak. Bu çerçeve; veri sahipliğini, paylaşım sorumluluklarını ve teknik yöntemleri kapsayacak. Aynı zamanda veri yönetişimine ilişkin çatı mevzuat ve altyapı oluşturulacak.

Kamu ve belediye hizmetlerinde ortak dijital altyapı

Kamu hizmetlerinde dijital teknolojilerden mümkün olan en yüksek düzeyde yararlanılması hedefleniyor. Kamunun dönüşümünü hızlandırmak ve yeni nesil teknolojilerin daha etkin kullanılmasını sağlamak için dijital devlet kurumsal mimarisinin mevzuat altyapısı hazırlanacak.

Yerel yönetimlerin bilişim yatırımlarında ise ortak yazılım bileşenleri ve paylaşımlı dijital altyapılar daha yaygın kullanılacak. Bu yolla aynı ihtiyaca yönelik tekrarlanan sistem yatırımlarının azaltılması ve kaynakların daha verimli değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Veriye dayalı karar alma süreçlerini güçlendirmek üzere, birlikte çalışabilirlik esaslarına ve ulusal mimariye uygun bütünleşik dijital şehir yönetim altyapısı kurulacak. Dijital belediyecilik hizmetleri de ortak platform yaklaşımıyla yaygınlaştırılacak.

Test ve belgelendirmede yapay zeka kullanılacak

Stratejik sektörlerde uluslararası akreditasyona sahip test ve uygunluk değerlendirme altyapıları geliştirilecek. Test, muayene, gözetim, belgelendirme, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme süreçlerinin dijitalleşmesi hızlandırılacak.

Bu alanlarda yapay zeka destekli, veriye dayanan ve birbiriyle bütünleşik hizmet modelleri oluşturulacak.

Eğitimde dijital ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak

Program kapsamında eğitimin bütün kademelerinde müfredat ve altyapının dijital dönüşümü ilerletilecek. Bu çalışmalara paralel olarak süreç odaklı ve yeterlik temelli bir dijital ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecek.