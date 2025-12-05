Şarkıcı Fatih Ürek öldü mü, sağ mı? Fatih Ürek son durumu nasıl?

Popüler müziğin tanınan isimlerinden Fatih Ürek, yaklaşık elli gündür hastane şartlarında tedavi altında tutuluyor. Ülke genelindeki hayranları umutlu bir haber beklerken, sanatçının mevcut durumu düzenli olarak kamuoyu tarafından sorgulanıyor. Hastane yönetiminden veya resmî kaynaklardan yeni bir açıklama gelip gelmediği merak konusu olurken, "Fatih Ürek'in sağlık durumu nedir" sorusu en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor.

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek hayatta. Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.

Şarkıcının menajeri daha önce yaptığı açıklama Ürek ile ilgili yeni bir gelişme olmadığı sürece bilgi verilmeyeceğini belirtmişti.