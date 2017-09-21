Sarkisyan: Türkiye ile protokolleri sınırlandıracağız

21 Eylül 2017

72. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) dünya liderlerine hitap eden Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, konuşmasında Türkiye'yi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Amerikanın Sesi Radyosunun haberine göre, Türkiye’yle ilişkilerin normalleştirilmesini öngören iki protokolün, Ankara bir adım atmazsa ‘hükümsüz’ ilan edeceklerini açıklayan Sarkisyan, "Türkiye yönetimi bu protokolleri sonsuza dek rehin tutabileceğini ve sadece kendilerine göre en elverişli fırsatta onaylamayı düşünmekle hata eder" dedi.

Ekim 2009'da Zürih'te dışişleri bakanlarınca imzalanan protokoller, Ankara ile Erivan arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılmasını öngörüyordu. Ancak iki ülke de protokolleri onaylamış değil.