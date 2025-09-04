Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni ayrıntılar: Savcı Ercan Kayhan 19 yaşındaki katili ile aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58) Çekmeköy’de bulunan bir restoranda öldürüldü.

19 yaşındaki saldırgan M.C G.'nin yaklaşık iki yıl önce restoranda garson olarak çalıştığı, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile tartıştığı ve aralarında bir husumet başladığı iddia edildi.

Boğazından bıçakladı

Aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren ve dün akşam restorana gelen M.C G.'nin, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenildi.

112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

3 ayrı suçtan sabıkası vardı

Saldırgan M.C G., suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca M.C G.'nin 2024 Kasım ile 2025 Ocak ayı arasında 2 ay Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.

M.C G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.

Savcısı Kayhan, Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevliydi

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın İstanbul Adliyesi'nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli olduğu, görev yeri nedeniyle de olay yeri çalışmalarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin de iştirak ettiği belirtildi.