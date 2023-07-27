Savunma sanayindeki atılım iş birliği anlaşmalarına yansıdı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023’te Türkiye ve Tacikistan arasında askeri mali iş birliği anlaşması ve nakdi yardım protokolü imzalandı. Anlaşma protokole Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Tacikistan Savunma Bakanı Orgeneral Şerali Mirzo imza koydu. IDEF’te bir diğer anlaşma ise Türkiye ile Kenya arasında gerçekleşti.

İki ülke arasında savunma sanayisinde ilişkileri kurumsallaştırmak, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetlerin tedarik, geliştirme ve üretilmesi amacıyla "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması" imzalandı. Söz konusu anlaşma Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kenya Savunma Bakanı Aden Duale arasında imzalandı. Söz konusu anlaşmayla Türkiye ile Kenya arasındaki iş birliğinin kurumsallaşacağını ifade eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Anlaşma iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor.

Anlaşmamız tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım- idame- modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor." Değerlendirmesinde bulundu. Görgün, IDEF'in özellikle dost ve bölge ülkelerin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılama ve diğer ülkelerle iş birliklerini geliştirme noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Azerbaycan'ın Su-25’lerini Türkiye modernize edecek

Bu arada Türkiye, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını da modernize edecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında "SU-25 Modernizasyon Projesi Sözleşme İmza Töreni", 16.Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda gerçekleştirildi. İki ülkenin devlet başkanları tarafından yakından takip edilen proje kapsamında, Türk savunma sana yinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başkanlığın şahitliğinde gerçekleşen anlaşma ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan uçaklara Türk Menşeili Güdümlü Mühimmat Silah Sistemlerinin Entegrasyonu ve aviyonik modernizasyon faaliyetlerinin yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi. Sözleşme ile yürütülecek çalışmalarda Türk savunma sanayinin sahip olduğu yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılacağını ifade eden Görgün, "Yürütülecek proje, dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile temelleri çok geçmişte atılmış sağlam kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirecektir" dedi.