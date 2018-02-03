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Sayısal Loto devretti

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Sayısal Loto devretti
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.

Kaynak: AA

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