Sayısal Loto devretti

03 Şubat 2018

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarılacak.

Kaynak: AA