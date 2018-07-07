Sayısal Loto devretti

07 Temmuz 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 130'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 13, 20, 30 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 130'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş, 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 785 bin 444 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 786 bin 671 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 998 bin 367 lira 38 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA