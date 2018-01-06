Sayısal Loto haftaya devretti

06 Ocak 2018

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 862 bin 391 lira ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 38 bin 632 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 949 bin 892 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 116 lira 38 kuruş aktarılacak.

Sayısal Loto'nun bin 104'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 10, 30, 32, 39 ve 46 oldu.

Kaynak: AA