Sayısal Loto ikiye bölündü

02 Haziran 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1125'inci hafta çekilişi yapıldı.

İdare'den yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 12, 16, 32, 35, 40 ve 47 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 897 bin 51 lira 80'er kuruş, 5 bilen 205 kişi 3 bin 970 lira 25'er kuruş, 4 bilen 9 bin 645 kişi 63 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 165 bin 848 kişi 10 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını İzmir'in Buca ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 6 milyon 946 bin 246 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 21 bin 381 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 129 bin 802 lira 45 kuruş aktarılacak.

Kaynak: AA