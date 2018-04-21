Sayısal Loto'da bir kişi 1.8 milyon lira kazandı

21 Nisan 2018

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bin 119'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi, 1 milyon 825 bin 152 lira 70 kuruş, 5 bilen 123 kişi 6 bin 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 5, 6, 18, 41, 43, ve 49 olarak belirlendi.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırdı.

Çekilişte 4 milyon 803 bin 32 lira 60'ar kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 910 bin 985 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 67 bin 340 lira 58 kuruş kamuya aktarılacak.

Kaynak: AA