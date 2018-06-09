Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişiye gitti

09 Haziran 2018

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun 1126'ncı hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 1, 3, 22, 25, 34 ve 43 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen bir kişi, 1 milyon 757 bin 283 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 138 lira 75'er kuruş, 4 bilen 7 bin 910 kişi 70 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 143 bin 478 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 4 milyon 624 bin 421 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 839 bin 41 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 27 bin 649 lira 12 kuruş aktarılacak.