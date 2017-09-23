Sayısal Loto’da kazanan numaralar belli oldu

23 Eylül 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun bin 89'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 19, 31, 36, 42 ve 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 699 bin 826 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 89'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 142 kişi 6 bin 268'er lira, 4 bilen 8 bin 316 kişi 80 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 154 bin 294 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, İstanbul'un Şişli ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Çekilişte toplam 9 milyon 148 bin 590 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 213 bin 808 lira 25 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 236 bin 116 lira 98 kuruş aktarılacak.

Kaynak: AA