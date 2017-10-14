Sayısal Loto'dan bir kişiye 1,7 milyon TL 

14 Ekim 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte 6 bilen bir kişi, 1 milyon 726 bin 350 lira 55 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 92'nci hafta çekilişinde 5 bilen 121 kişi 6 bin 7 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 423 kişi 74 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 142 bin 500 kişi 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte, toplam 4 milyon 543 bin 20 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 807 bin 288 lira 93 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 9 bin 560 lira 11 kuruş aktarılacak.

92'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 12, 33, 34 ve 45 olarak belirlendi.