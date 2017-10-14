ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
16 °C
  • Gündem
  • Sayısal Loto'dan bir kişiye 1,7 milyon TL 

Sayısal Loto'dan bir kişiye 1,7 milyon TL 

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 726 bin 350 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto'dan bir kişiye 1,7 milyon TL 
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte 6 bilen bir kişi, 1 milyon 726 bin 350 lira 55 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 92'nci hafta çekilişinde 5 bilen 121 kişi 6 bin 7 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 423 kişi 74 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 142 bin 500 kişi 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte, toplam 4 milyon 543 bin 20 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 807 bin 288 lira 93 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 9 bin 560 lira 11 kuruş aktarılacak.

92'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 6, 12, 33, 34 ve 45 olarak belirlendi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.