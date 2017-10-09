Sayıştay'dan belediyelere "otopark ve toplu taşıma" uyarısı

09 Ekim 2017

Sayıştay Başkanlığı yaptığı denetimlerde, bazı belediyelerde, otopark bedellerinin amacı dışında kullanılması ve toplu taşıma hizmetlerinin ihalesiz üçüncü kişilere verilmesi şeklinde aykırı uygulamalar tespit etti.

Sayıştayın "2016 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Başkanlık, belediye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsili, taşınmazlar ve kamulaştırma işlemleri ile bazı yönetmeliklerin uygulanması gibi konularda tespitlerde bulundu.

Otopark yönetmeliğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı raporda, otopark ihtiyacının parselinde karşılanmasının esas olduğu, bunun karşılanmaması halinde belirlenecek otopark bedelinin ayrı bir banka hesabında tutulacağı anımsatıldı.

Yönetmeliğe göre bu tutarın sadece otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparklar için kullanılacağının hüküm altına alındığına işaret edilen raporda, denetimler sonucu bazı belediyelerde yönetmeliğe aykırı uygulamaların görüldüğü belirtildi.

Otopark gelirlerine ilişkin bedellerin bazı belediyelerde ayrı bir hesapta takip edilmediği, bazılarında ise ayrı bir hesapta takip edilmesine rağmen, bunun mevzuatın öngördüğü şekilde vadeli olarak değerlendirilmediği kaydedildi.

Otopark hesabında toplanan bedellerin amacı dışında kullanıldığının da tespit edildiği belirtilen raporda, "İlçe belediyeleri tarafından tahsil edilmesi gereken otopark bedellerinin büyükşehir belediyesi ortak hesabına gönderilmediği ve ilçe belediyeleri tarafından tahsil edilmesi gereken otopark bedellerinin doğrudan büyükşehir belediyesi tarafından tahsil edildiği tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Toplu taşıma hizmetlerinin ihalesiz gördürülmesi

Raporda, toplu taşıma işlerinin yürütülmesinin belediyelerin görev ve yetkisinde bulunduğu hatırlatılarak, bu görevin imtiyaz sözleşmesi, ruhsat verme, kiralama veya hizmet satın alma yoluyla üçüncü kişilere gördürülmesinin mümkün olduğu kaydedildi.

Belediyelerin ihale işlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edilen raporda, idarelerin bu ihaleleri gerçekleştirirken, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak durumunda olduğu vurgulandı. Raporda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimler sonucunda toplu taşıma hizmetlerinin ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere verilmesi, ihale edilmesine rağmen sözleşmelerde bir geçerlilik süresi öngörülmemesi ve üçüncü kişilere gördürülmesi amacıyla verilen ruhsat ve çalışma belgelerinde bir süre tespit edilmemesi ve yıllar önce verilen bu belgelerin ilgili kişiler açısından kazanılmış hak olarak değerlendirilmesi şeklinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmiştir."

Kaynak: AA