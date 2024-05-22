Schengen’e 6 milyar TL

Fikret AYDEMİR

Schengen vizesine başvuru rakamları açıklandı. Türkiye, 1 milyon 55 bin 995 başvuru ile Çin’den sonra başvuru yapan ikinci ülke oldu. Verilere göre, Türk vatandaşları banka, tercüme ve noter gibi ek ücretlerle 6 milyar TL’ye yakın ödeme yaptı. Kötü haber: 80 euro olan başvuru ücreti 11 Haziran’dan sonra 90.6 euro olacak…

Schengen istatistiklerine göre 2023 yılında, Türkiye’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’nin ardından, 1 milyon 55 bin 885 ile en fazla Schengen vizesi başvurusu yapılan ikinci ülke olduğu açıklandı. Schengen vizesi için 2023 yılında sadece ilk başvuru ücreti olarak 80 euro ödemek zorunluluğunu düşünürsek, Türkiye’den net olarak başvuru için 84.470.800 euro ödeme yapıldı. Yani net 2.956.478.000 TL. Ek masraflarla birlikle bu rakamın 6 milyar TL’ye çıktığı ifade ediliyor. Geçen yıl 1 milyon 55 bin 885 Türkiye vatandaşı başvuru yaptı.

Bunların 612 bin 841’ine uzun dönemli ve çok girişli Schengen vizesi verildi. Yaklaşık 200 bin kişiye de bir haftayı geçmeyecek şekilde tek girişli Schengen vizesi verildiği belirtildi. Schengen’de genel ret oranı yüzde 21.7 olarak açıklandı. Ortalama ret oranı 2022 yılında yüzde 15.7 iken, 6 puanlık artışla yüzde 21.7’ye yükseldi. Türkiye’den yapılan vize başvurularında da yüzde 36.5 artış görüldü.

Schengen vize verilerini paylaşan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) açıklamasında, “Schengen vize başvuruları önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Vize başvuru sürecindeki gecikme ve bekleme süresinin giderek artması, geçerli olmayan gerekçelerle retler, seyahat tarihi geçtikten çok sonra gelen vizeler, vize süreçlerinde yaşanan sorunlar, seyahat süresi ile sınırlı olan vizeler Türkiye-AB ilişkilerinin halklar arası temas boyutunda önemli engeller yaratıyor” denildi. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yeni açıklanan 2023 Schengen istatistikleri üzerinden değerlendirmede bulundu.

Başkan Zeytinoğlu, “Sadece başvuru ücreti olarak verilen 80 euroyu dikkate aldığımızda, Türk vatandaşları olarak 2023 yılında Schengen vizesi başvurusu için yaklaşık 85 milyon euro ödedik ki buna vize başvurusu ücreti dışındaki banka, tercüme, noter gibi harcamaları ve hızlandırma için alınan ek ücretleri de eklediğimizde toplam fatura 120 milyon ila 150 milyon euro arasında değişiyor. Bir aday ülke ve gümrük birliği ortağı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik bu uygulama, tarife dışı bir engel oluşturuyor” diye konuştu.

"6 kriter acilen tamamlanmalı"

Hem AB’ye hem de Türkiye’ye çağrı yapan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “İKV olarak Türkiye-AB ilişkilerinin sancılı bir alanı olan Schengen vize sürecini yakından izliyoruz. Vatandaşlarımız tarafından yaşanan sıkıntıları AB nezdinde dile getirerek çözüm bulunması için taleplerimizi iletiyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin vize serbestliği sürecinde kalan 6 kriterin de bir an önce tamamlanması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

En çok başvuru Yunanistan’a

2023 yılında Schengen vize başvurusu Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç, Portekiz, Macaristan ve Avusturya. Yunanistan’a yapılan toplam 254 bin 377 başvurunun en fazla İstanbul, Edirne, İzmir ve sonra Ankara’daki temsilciliklere yapıldı. Yunanistan’a yapılan başvurularda en az ret oranı Edirne (yüzde 2.3) ve İzmir’den (yüzde 7.2) yapılan başvurularda kaydedildi.

Almanya üzerinden 2023 yılında toplam 253 bin 472 vize başvurusu yapılmış. Almanya için Ankara’dan yapılan başvurularda ret oranı yüzde 27.1 iken, İstanbul’dan yapılan başvurularda yüzde 21.5 ve İzmir’den yapılan başvurularda yüzde 13.1 olarak açıklandı.

Ret ortalaması yüzde 21.7

Genel ret oranı yüzde 21.7 olarak açıklanan Schengen vize başvurularında toplamda en fazla ret oranına sahip olan ülke yüzde 42.5 ile Estonya oldu. Estonya’yı yüzde 39.4 ile Danimarka, yüzde 31.3 ile Finlandiya, yüzde 27.5 ile Belçika, yüzde 22 ile Almanya, yüzde 21 ile Hırvatistan, yüzde 20.8 ile İspanya ve yüzde 20.6 ile Çek Cumhuriyeti izliyor.

Schengen’i en az reddeden ülkeler ise yüzde 6.6 ile Slovakya, yüzde 8.7 ile İtalya, yüzde 10.92 ile Slovenya, yüzde 11.94 ile Portekiz, yüzde 14.6 ile Yunanistan ve Fransa, yüzde 14.9 ile Macaristan ve yüzde 19.22 ile İsveç. Hollanda, Norveç ve Polonya gibi bazı ülkelerin Schengen’de 2023 yılına ait ret oranları açıklanmadı.

Not:11 Haziran’dan sonra Türkiye’den yapılacak Schengen başvurularında alınacak ücret 90.6 euro olacak