Scooter'lara iki yeni yasak geliyor

İstanbul Kadıköy Belediyesi, uygunsuz park edilen scooter’ları toplatma kararı almıştı. Karar sonrasında scooter’ların kullanımına yönelik tartışmalar alevlendi. Tartışmalar sürerken, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı da yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı.

Hürriyet gazetesi çalışmanın ayrıntılarını yazdı.

Uydu üzerinden müdahale geliyor

Habere göre; Çalışma kapsamında hız sınırı saatte 50 km’nin üzerinde olan yollarda scooter kullanımına uydu üzerinden müdahale edilecek.

Böylece hız limiti 80 km olan bir yolda scooter’ın hızı önce 10’a, ardından 5’e düşürülecek ve durması sağlanacak. Sensörler firmalara araç başına 150 dolara mal olacak.

Yerel yönetimlere yetki

Konuyla ilgili olarak sorulan soruya yanıt veren yetkililer, “Yönetmelikte bu sınırı koyduk ama yerel yönetimlerin aşağı çekme yetkisi var, istedikleri zaman bu yetkiyi kullanabilirler” açıklamasını yaptı.

Kaldırımlara yasak geliyor

“25 kilometre hızla Scooter kullanan 90 kilo ağırlığındaki bir sürücü, yayaya çarptığında, hele ki çocuksa, yaşlıysa, kırığa, kafa travmasına, korkuya, paniğe neden olur. Bu hız sınırının düşürülmesi düşünülüyor mu?” sorusuna ise yetkililerin yanıtı şu oldu:

“- Scooter’ların yaya yollarında kullanımı kesinlikle yasak. Scooter’lar, bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilir, kaldırımlarda kullanılamaz.

- Yerel yönetimlerin hız limitini il ve ilçelerin yol durumlarına göre 25 km’nin altına indirme yetkisi var. Mesela Ankara ve İstanbul’da 20 km/s’ye düşürüldü; isteyen belediye bunu 15 km/s’e de indirebilir.”