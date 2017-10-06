Sebze halinde yangın

06 Ekim 2017

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde boş kasaların konulduğu depoların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 18 depoya sıçradı.

Binlerce plastik boş kasanın bulunduğu alandaki yangını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Tarsus Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Can, haldeki 18 depoda binlerce plastik kasanın bulunduğunu belirterek, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Elektik kontağı mı yoksa kundaklama mı, onu araştıracağız." dedi.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA