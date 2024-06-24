Seçil Erzan ile Dilan Polat cezaevinde aynı koğuşta! Dert ortağı oldular

Spor dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu dolandırıcılık davasında tutuklu yargılanan Seçil Erzan ile ‘kara para aklama’ ve ‘yasa dışı bahis’ gibi suçlardan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’nda aynı koğuşa alındı.

Seçil Erzan’ın avukatı Bülent Aybirdi, Hürriyet’e konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Aybirdi şöyle konuştu:

* Müvekkilim ile Dilan Polat, bayram tatilinden önce, yaklaşık bir haftadır aynı koğuşta kalıyorlar. Dilan Polat kız kardeşi tahliye olduktan sonra tek kalınca, müvekkilimle karşılıklı olarak cezaevi yönetimine dilekçe vererek aynı odada kalmak istediklerini söylediler. Talepleri uygun bulundu.

* Müvekkilim, Dilan Polat ile aynı odada kalmaktan hoşnut durumda. Morali gayet iyi. Dilan Polat ile aralarında herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum ikisi için de çok iyi oldu. Birlikte vakit geçiriyorlar, sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Müvekkilim, cezaevinde genellikle önümüzdeki celse görülecek duruşma öncesi notlar hazırlıyor. Okumak için kitaplar istiyor.

Kim kimle kalıyor?

Seçil Erzan öncesinde sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’la aynı koğuştu kalıyordu. Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilirken, Bahar Candan ile Seçil Erzan’ın koğuşta tartıştığı iddia edilmişti.

Dilan Polat ise anneanne ve annesini vahşice katleden Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kalıyordu. Geceleri korkudan uyuyamadığını öne süren Dilan Polat verdiği dilekçe ile kardeşi Sıla Doğu’yla aynı koğuşa alınmıştı. Ancak Dilan Polat Sıla Doğu’nun 14 Haziran’daki tahliyesinin ardından koğuştu tek başına kalmıştı.