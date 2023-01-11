Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, "Kendilerine uygun bir seçim tarihi arıyorlar" yönündeki açıklamaları nedeniyle kınadığını söyledi.

Akşener'e, "Sizin adayınız belli mi?" sorusunu yönelten Yayman, "Bugün TBMM seçim kararı alsa, altılı masanın daha adayı ortada yok. Siz daha aday belirlememişken, masada koltuk pazarlığında sonsuz tartışmalar yürütülürken, insan sormadan edemiyor, Allah aşkına bu neyin kafasıdır, neyin aklını yaşıyorsunuz?" diye konuştu.

Altılı masanın, adaylarını, yıpranmasından korktuğu için açıklamadığını dile getiren Yayman, "21 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıpranmıyor ama siz açıklayacağınız adayın yıpranmasından korkuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yayman, altılı masada kavganın devam ettiğini ve ayaklarının çatırdadığını savunarak, DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar'ın açıklamalarını aktardı.

DEVA Partisi sözcülerinin açıklamalarını ibretle izlediklerini dile getiren Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa'dan Türk ifadesini çıkartacaklarını söylüyorlar. Sanem Oktar sen kimsin ki Anayasa'dan bu ifadeyi çıkartıyorsun? Biz insanların kimliğiyle, inancıyla, düşüncesiyle ilgilenmeyiz saygı duyarız. Ama sizin kimliğiniz, düşünceniz farklı olabilir. Bu nasıl bir hadsizliktir? Bu nasıl kendini bilmezliktir ki siz Anayasa'dan Türklük ifadesinin çıkartılmasını istiyorsunuz? Kim adına konuşuyorsun? Bu yetkiyi kimden aldınız? Oyunuz yüzde 1 bile değil. Ama çıkmışsınız, Türkiye hakkında racon kesiyorsunuz. Böyle bir siyasi seviyesizliği, hadsizliği hiç görmemiştik. Sağ olsun altılı masa bunu da Türkiye'ye yaşattı."

Yayman, sadece kendisinin değil, bütün milletin, İYİ Parti ve CHP'nin bu açıklamalar karşısındaki tutumunu merak ettiğini, milletin bu tartışmaları ibretle izlediğini kaydetti.

Altılı masanın kendilerine bir cumhurbaşkanı değil noter aradığını ileri süren Yayman, "Altılı masa kendilerine bir kukla cumhurbaşkanı adayı arıyor. Bunu kabul etmek, onaylamak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanını altılı masa değil, aziz milletimiz seçecek. Bir topal ördek arıyorlar. Türkiye bunu hak etmiyor. Bir vekalet sistemi üzerinden Türkiye'yi yönetmek istiyorlar, milletimiz asla buna müsaade etmeyecek, onay vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Orduya söz söylemek senin haddine değil"

Yayman, CHP'nin her gün adım adım HDP'lileştiğini, HDP seçmeninin oyunu almak için taviz üstüne taviz verdiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TSK'ye yönelik açıklamalarını aktaran Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış, Peygamber ocağı dediğimiz TSK'ye laf ediyor. Sen kimsin ki TSK'ye, kahraman Mehmetçiğe laf ediyorsun. Sen bir kaset kumpasıyla genel başkan olmuş ve Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturmuş bir kişisin. Bu nasıl bir cüret? Bu nasıl bir anlamsızlık? TSK senin şamar oğlanın değildir. Bu orduya söz söylemek senin haddine değildir" şeklinde konuştu.

Yayman, muhalefet partilerinin sürekli erken seçim istediğini ancak şimdi farklı bir tutum sergileyerek sessiz kalmalarının ibretlik bir durum olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir milletvekili, Hatay'ın bir evladı ve ömrünü demokrasi mücadelesine adayan biri olarak isterim ki seçimler 14 Mayıs'ta yapılsın. Çünkü 14 Mayıs'ın sembolik bir önemi vardır. 14 Mayıs 1950 tarihi Türkiye'de 'Yeter söz milletindir' diyen Demokrat Parti'nin iktidara geldiği tarihin adıdır. 27 yıllık tek parti iktidarına karşı, CHP'nin sultasına, diktasına karşı Anadolu ihtilalinin adı 14 Mayıs'tır. Türk demokrasi tarihinde simgesel anlamı büyük olan 14 Mayıs tarihi, benim kanaatimce seçimler için en uygun tarihlerden bir tanesidir."