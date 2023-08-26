Seçim öncesi 'imar affı' beklentisine Özhaseki'den ret

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşesinde, Çeşme, Antalya ve Bodrum gibi tatil yörelerinde yerel seçim öncesi imar affı beklentisiyle kaçak yapılara başlamayı düşündüğünü yazdı.

"Türkiye’nin hemen her yerinde bir 'imar affı' söylentisidir gidiyor. Zaten belediyelerin mahkemelerden aldıkları yıkım kararları dosyalar halinde yığılmış durumda" ifadelerini kullanan Çekirge, konuyu Bakan Özhaseki'ye sordu.

Özhaseki, konuyla ilgili şunları söyledi: “İmar affı kesinlikle yok. Böyle bir beklentiyle iş yapanlar sakın yapmasınlar. Başlarına belayı satın almasınlar. Kesinlikle yıkılır...”