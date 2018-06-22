Seçim sonuçlarına müdahale iddiasına yanıt

22 Haziran 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçim sonuçlarına müdahale iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

''Kendi seçim sonuçlarına dönük başarısızlıklarına kılıf uydurma çabalarından başka bir şey değildir" diyen Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Ajansı hiçbir sonucu maniple etmez. Anadolu Ajansı'na iftira ediyorlar ve onlar yargıda bu iftiralarının hesabını Anadolu Ajansı'na vereceklerdir. Anadolu Ajansı, hiçbir haberinde seçimler için ve seçimler dışında Türkiye'yi ve Türk halkını yanıltmamıştır, dürüstçe görev yapmıştır."

Kaynak: AA