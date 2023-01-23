Seçim takvimi netleşiyor: 14 Mayıs'ta seçim için gözler 10 Mart'ta!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gençlerle buluşmasında seçim için bir kez daha 14 Mayıs'ı işaret etmiş; "Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında seçim takvimi ve izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu bir erken seçim değil. Bu gündeme geldiğinde muhalefet '6 Nisan sonrası biz yokuz' dedi. Yeni seçim kanunu uygulanmasını istemediler. Bu durumda da tek çare Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim kararı almasıyla bu sorunun çözüleceğini gündeme getirmiştik" diyen Tunç, şunları söyledi:

"- Sayın Cumhurbaşkanımızda bu yetkisini kullanacağını ifade etti. 14 Mayıs'ı işaret etti. Bursa'da gençlerle yapmış olduğu toplantıda da geriye doğru olan 60 gün içerisinde seçim kararı alınması lazım. Onun da 10 Mart olacağını ifade etti.

- Bu kararı aldığı takdirde; Resmi Gazete'de yayımlanacak, yayımlandıktan itibaren 60 gün sonrasını takip eden ilk Pazar seçim yapılır. YSK da bu aradaki takvimi belirleyecek. O takvime göre seçim süreci işlemiş olacak."

Takvim Mart'ta başlıyor

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların, 1 hafta içinde istifa etmeleri gerekiyor. Muhtemel takvime göre, YSK'nın 21 Mart’tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor.

Partilerin, Cumhurbaşkanı adaylarını bildirmeleri için son gün 26 Mart Pazar. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterme ise 5 Nisan’da sona erecek.

Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında, Resmi Gazete'de aday listeleri yayımlandıktan sonra, propaganda dönemi başlayacak.