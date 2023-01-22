Seçim tarihini 10 Mart'ta açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı, onlarla sohbet etti.

Bu program öncesi yapılan ve gençlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili görüşlerinin sorulduğu sokak röportajının izletilmesinin ardından kürsüye çıkan öğrenciler, Erdoğan'a sorularını yöneltti.

Katılımcılardan Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Zehra Yılmaz, ilk defa kullanacağı oyu Erdoğan'a vereceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim için daha önce "14 Mayıs" tarihine işaret ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Buna kesin gözüyle bakabilir miyiz? Ayrıca Adnan Menderes'in 'Yeter söz milletindir' sözünü referans gösterdiniz. Ben de 'Gençler AK Parti'yi desteklemiyor, iktidar değişecek' söylemlerine karşı demek istiyorum ki 'Yeter, söz gençlerindir.' Bir de seçim tarihini erkene çekerek sınav stresiyle seçim yoğunluğunu bir araya getirmediğiniz için ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da birilerinin burada hedef saptırmaya gayret ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu bir erken seçim falan değil, seçimi öne almak. Yapılan bu. Bir diğer adım olarak da biz burada aslında bir güncelleme yaptık. Bu güncelleme ile birlikte bu adımı attık ve Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey'le bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki 'Zaman kaybına tahammül yok. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlarını tutun, Karadeniz'de çay, fındık vesaire bütün bunların gidişlerini tutun bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi bir sıkıntıya, KPSS vesaire... Bütün bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Hele hele öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik ama resmi olarak cumhurbaşkanının burada bir yetkisi var. O da biliyorsunuz 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de kim değerlendirecek? Yüksek Seçim Kurulu ama biz kararımızı inşallah Mart ayının 10'unda açıklayacağız."