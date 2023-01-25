Türkiye seçime gidiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik’in gündeminde seçim tarihi de vardı. Seçim takvimine ilişkin konuşan Çelik, “Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti” dedi.

Çelik’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Tüm Meclis'ler savaş sonucu kurulmuştur fakat bizim Meclis'imiz savaşa komuta etmiştir. Türkiye demokratik tecrübeye sahip bir ülke. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. 14 Mayıs'ı telaffuz ederek. Türkiye büyük bir olgunlukla bu seçimi gerçekleştirebilecek yetkiye sahip. En çok sandık güvenliği söyleniyor.

- Bütün siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandıkların başında olacak. Güvenlik sorunu yok. Kurallara uygun bir şekilde sandık başında görevini gerçekleştirenlere teşekkür ettik.

- Burada enteresan bir şey vardır. Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma biçimi CHP'yi dönüştürdü. Cumhurbaşkanımız CHP liderine Demokrat Parti'nin ilkesini söyletmiş oldu.

“Yediyıldız’ın ifadesine üzüldük”

Çelik; AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken kullandığı, “Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım, ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" ifadeleri sorulan Çelik, "Asla doğru bulmadığımız bir ifade. Kendisi de özür dileyip bir açıklama yaptı. Böyle bir ifadeden üzüldük doğrusu" yanıtı verdi.