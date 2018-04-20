'Seçimin baskın olduğu söylemlerinin altyapısı yok'

20 Nisan 2018

AK Parti Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasına yönelik AK Parti ile MHP'nin ortak imzalı önergesinin üzerinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, bugünün, tarihi bir gün olduğuna işaret etti.

Bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Yıldırım, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Meclisin karar alacağını anımsattı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bundan böyle daha hızlı karar alma, kararları etkin şekilde uygulama kabiliyetine sahip olacağına dikkati çeken Yıldırım, "Sistemin tam olarak uygulamaya geçmesi şüphesiz önümüzde yapılacak seçimlerle mümkün hale gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son derece önemlidir. Bu seçimde Türkiye, geleceğini, istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, "Bugün karşınızda 65. Hükümet'in Başbakanı olmanın yanında, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum" dedi.

"Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur" diyen Yıldırım, "siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletin adamıdır." dedi.