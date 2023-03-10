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Seçimler için kritik gün: Tüm gözler saat 14.00'te

14 Mayıs'ta yapılacağı işaret edilen seçimler için kritik gün bugün... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te bir açıklama yapacak.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Erdoğan'ın bugün alacağı kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak. 

Tarihin resmileşmesiyle birlikte seçim takvimi de işlemeye başlayacak.

Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçilecek

14 Mayıs'ta sandığa giden vatandaş hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek. YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart’tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

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