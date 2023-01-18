Seçimler için Mayıs ayında 3 tarih konuşuluyor: 7, 14 ve 21 Mayıs

NTV'de yer alan habere göre AK Parti, 18 Haziran 2023 tarihindeki seçimlerin mayıs ayına çekilmesi için adım atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kulislerde 7, 14 ve 21 Mayıs tarihleri dillendiriliyor. Ancak son bilgilere göre, 14 Mayıs tarihi seçenekler arasında öne çıkıyor.

Seçimin bu tarihlerden birinde yapılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ya da Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyor.

Kararın TBMM'den çıkması içinse muhaletin desteği şart. Ancak muhalefet 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe destek vermeyeceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda seçim kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınması bekleniyor.

Kararın 8 ya da 10 Mart tarihleri arasında alınması halinde 60 günlük süreç başlayacak ve 14 Mayıs'ta seçimler gerçekleştirilebilecek.