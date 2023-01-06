Seçimlerin tarihi öne çekiliyor

Parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin, resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmadığının, milletin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirdiğinin altını çizerek, bu gücü AK Parti’nin üye sayısında görmenin mümkün olduğunu aktardı. Ak Parti’nin kuruluşunun ardından girdiği ilk seçim yılı olan 2002’de üye sayının 400 binler seviyesinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre, 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik. Bu eser hepinizin” diye konuştu.

Diğer partilerin üye sayılarına işaret eden Erdoğan, “Bunların hepsini üst üste koyun, sonra ikiyle çarpın, yetmedi üçle çarpın; yine de AK Parti’nin üye sayısına yetişemiyor. AK Parti’nin üye sayısı, artık ilk 100 yılını devirmek üzere olduğumuz Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en yüksek üye rakamıdır” dedi. Türkiye gibi siyasi rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede, rekor üye sayısına ulaşmanın kolay olmadığını vurgulayan Erdoğan, aradan geçen 21 yıla rağmen ilk günkü heyecanla, inançla, azimle, kararlılıkla çalışarak bu başarıyı elde ettiklerini kaydetti.

Mevsim şartları dikkate alınacak

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21. yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti’nin, bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır” diye konuştu.

Millet ittifakının oluşturduğu Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını hâlâ açıklamamasına da değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Bu arada aday da yok. Seçim tarihi geldi çattı. Biz hâlâ sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne aday diye kim ya da kimler çıkartılacak hâlâ bilmiyor. Dikkat ederseniz, “Çıkacak” demiyorum, “Çıkartılacak” diyorum. Çünkü masada kimsenin kararı ve iradesiyle ortaya çıkma imkanı olmadığı, bir yerlerden alınacak işaretin beklendiği çok açık ve net bir şekilde anlaşılıyor.”