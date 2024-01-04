Seçmen listeleri askıya çıkıyor

Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta mahalli idareler seçiminde, seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirlemişti.

Buna göre, seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başaşlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

Kaydı bulunmayanlar nüfus müdürlüklerine başvurabilecek

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek.

Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.