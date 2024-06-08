Sedef Güler soruşturmasında iki kişi gözaltında: Bir zanlı daha aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında denizde halı içerisinde ceset bulunması sonrası çalışma başlattı.

Ayaklarına ağırlık bağlanan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler’e ait olduğunu belirleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğunu değerlendirdikleri üç şüphelinin kimliklerini belirledi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından gözaltına alınan iki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Başka bir suçtan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.