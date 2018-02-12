Şehidin ikramiyesine haciz talep eden avukata suç duyurusu

12 Şubat 2018

Adalet Bakanlığından, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Emine Gün hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında şehit Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik haberlerin ardından inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, incelemelerin ardından Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olduğunu bildiği halde bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep ederek, İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ile 82/9. maddelerine aykırı davranan Yozgat Barosuna kayıtlı avukat Emine Gün'e ilişkin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, ilgili icra müdürlüğü çalışanları hakkında da inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA