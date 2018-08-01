Şehit anne ve bebeğine veda

01 Ağustos 2018

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan Sivas'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Naaşları Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilen Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görevli eşini ziyarete giden ve dönüş yolunda şehit olan 25 yaşındaki Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Bedirhan için Sivas'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu, işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katilleri olarak bir kez daha görmüş oluyoruz." dedi.

İdam cezasına İlişkin Erdoğan, "Bütün mesele, parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar ve bununla ilgili de inşallah atacağımız adımlar yakındır. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda Hans ne der, George ne neder, biz buna bakmayız. Allah ne der, biz buna bakarız." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör saldırısına ilişkin, "Bu bir katliamdır. Bu bir insanlık suçudur." dedi.

Bahçeli, "Hainlere taviz yok, bebek katillerine hoşgörü yok." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA