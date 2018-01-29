Şehit Özalkan'ın vasiyeti için ilk kazma vuruldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Telafer'de okul yapılması vasiyeti yerine getirildi. Şehidin adının verildiği okul için ilk kazma vuruldu.
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti yerine getirmek üzere geldiği Telafer'de şehidin ismini taşıyan anaokulunun inşaatını başlattı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Telafer'e giden Kılavuz, söz konusu okulu yapabilmek için çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından, anaokulu için tahsis edilen 3 bin 500 metrekarelik arsa, Kılavuz tarafından teslim alındı.
Arsanın alınması sonrasında iş makinaları eşliğinde, şehidin vasiyetini yerine getirmek üzere ilk kazmayı vuran Kılavuz, inşaat alanındaki tabelaya "Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı" yazdı.
Kaynak: AA