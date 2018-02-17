Şehit pilotlar son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit düşen pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal ve Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra SF-260D eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit düşen pilotlardan Yüzbaşı Yunus Bal ve Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'deki törenin ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesine getirilen şehit Hava Pilot Yüzbaşı Bal'ın naaşı, önce Yenigün Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
Şehidin annesi Cevriye ve eşi Tuğba Bal ile kız kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, töreninin yapılacağı Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine getirildi.
Kılınan namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, top arabasına konuldu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, bir süre aracın arkasından yürüdü.
Şehit Bal'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan da, Ankara'da düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Hava Pilot Üsteğmen Gökdoğan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehit Gökdoğan'ın cenazesi, askerlerin omuzunda cenaze namazının kılınacağı alana taşınarak katafalka konuldu. Şehidin naaşının bulunduğu Türk bayrağına sarılı tabutun başında askerler nöbet tuttu.
Şehidin eşi Sevil, babası Ahmet, annesi Badeser Gökdoğan ile kardeşleri ve diğer yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı
Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Gökdoğan'ın 4 yaşındaki oğlu Ahmet Nadir ile 2 yaşındaki kızı Şevval, akrabalarının kucağında babaları için düzenlenen cenaze törenini izledi.
Şehidin cenaze namazının kılınmasının ardından dua edildi, tekbirler getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu.
Bir akrabasının elinden tutan şehidin oğlu Ahmet Nadir, elindeki oyuncakla, kızı Şevval de akrabalarının kucağında babalarını uğurladı.
Şehidin cenazesinin bulunduğu top arabası, kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.
Şehit Gökdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kızılcahamam'ın İğdir köyüne götürüldü.