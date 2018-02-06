Şehit Teğmen'i binlerce kişi uğurladı

06 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, Kuri Tepe bölgesinde PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Aktepe'nin cenazesi, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan yakınları ve askeri tören mangasınca alınarak konvoy eşliğinde kent merkezindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

Camide ikinde vakti düzenlenen tören öncesi, şehidin tabutuna sarılan öğretmen eşi Işıl ve annesi Naime Aktepe'nin yanı sıra bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 3 yaşındaki kızı Esra Aysima da törendeydi.

Törende, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula katılımcılardan helallik alınmasının ardından cenaze namazını kıldırdı.

Ardından askeri tören mangası ve vatandaşlarca katafalktan alınan şehit Teğmen Ahmet Aktepe'nin naaşı, top arabasına konuldu, bu sırada vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Ya Allah bismillah, Allahuekber" sloganları attı.

Bir süre top arabasıyla taşınan şehit Aktepe'nin cenazesi daha sonra askerlerce cenaze nakil aracına alındı.

Şehit Teğmen'in naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere doğum yeri olan Tortum ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA