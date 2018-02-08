Şehit Uzman Çavuş toprağa verildi

08 Şubat 2018

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, Kilis'te toprağa verildi.

Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyündeki camide düzenlenen törene, şehidin babası Hanifi, annesi Gülizar Doğan ile kardeşlerinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile şehit yakınları ve diğer ilgililer ile köylüler katıldı.

Tören sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan baba Hanifi Doğan, tabuta sarılarak, "El Bab'a gittin yaralandın. Senin görevini ben tamamlayacağım, o dağlara ben gideceğim." dedi.

Öte yandan, tören sırasında şehidin akrabası Ali Doğan da sarıldığı şehidin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Şehidin ağabeyi Mustafa, tabutun başına gelerek, "Ölüm sana yakışmadı ama sen artık şehitsin." diye seslendiği tören sırasında şehidin kardeşi Sedat ise "Hakkını helal et, vatan sağ olsun." dedi.

Törene katılan bakanlardan Abdulhamit Gül'ün de bazı askerler gibi duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olmaya çalıştığı görüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın cenazesi, törenin ardından Yılanca köyü mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA